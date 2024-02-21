Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 19 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл традиционную прямую телефонную линию с жителями 47-го региона.

Как всегда, ленинградцы задавали непростые вопросы и озвучивали самые разные проблемы – от скверной работы отдельных управляющих компаний до строительства новых медучреждений, от частной ситуации, в которую попал молодой инвалид, до выплат родственникам погибших на СВО.

Третья в новом году прямая губернаторская линия стала 263-й по счету. Все поступившие вопросы взяты на контроль губернатора и специалистов профильных ведомств.

Очередь длиною в десятилетие

Так, на прямую линию с губернатором обратилась вдова погибшего при исполнении служебных обязанностей из Всеволожского района. Женщина сообщила, что 11 лет стоит в очереди на получение земельного участка по 105-му областному закону.

Принятые недавно поправки предоставляют ей право на первоочередное получение земли, но за все прошедшее время никакого движения в очереди лично для неё не наблюдается.

В ответ Александр Дрозденко заметил, что такого допускать нельзя, и немедленно отдал поручение комитету по земельным ресурсам разобраться с этим. Также он поручил предоставить ему всю информацию по решению проблемы. Глава региона заявил, что возьмет ситуацию на контроль.

Деньги верните!

На прямую линию дозвонились жительница Сертолово, представляющая группу обманутых дольщиков ЖК «Чистый Ручей». Женщина поинтересовалась, когда люди получат обещанные компенсации.

Губернатор пояснил, что на прошлой неделе состоялось заседание наблюдательного совета. Было подтверждено финансирование, включая седьмой корпус ЖК «Чистый ручей». Всего на компенсации дольщикам и достройку объектов в регионе выделено свыше 10 млрд рублей. Непосредственно дольщикам ЖК «Чистый Ручей» начнут выплачивать деньги в марте-апреле нынешнего года. В целом весной будут проведены окончательные расчёты с участниками долевого строительства, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Каждый погибший житель Ленобласти для нас – герой

Жительница Ленинградской области, представившаяся Елизаветой, позвонила на прямую линию губернатора и попросила помочь с решением своей проблемы. Она рассказала, что после смерти брата на СВО мать подала заявление в Центр соцзащиты, однако вскоре женщина скончалась. Соцзащита отказала в выплате, ссылаясь на изменения в постановлении, подписанные главой 47-го региона в декабре 2023 года.

Александр Дрозденко заявил, что не подписывал документы, которые бы ухудшали получение выплат.

«Все изменения, которые я подписывал, наоборот, касаются расширения списка тех, кто может получить выплаты, – подчеркнул губернатор. – Не только погибшие, но и выплаты раненым, выплаты льготные, выплаты компенсационные, расширяем список семей. Погибший житель Ленинградской области для нас – герой, и каждая семья получает компенсацию в размере 2 млн рублей. Сегодня же комитет по соцзащите свяжется с вами и начнёт разбираться. Если что-то «закрылось» из-за изменений в постановлении, то мгновенно это будет исправлено. Я внимательно разберусь в вашей проблеме».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»