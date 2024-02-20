Женсовет Всеволожского района подвел итоги работы за 2023 год

Эти леди способны на многое: они плетут маскировочные сети, отправляют гуманитарную помощь на Донбасс и в зону проведения СВО, принимают активное участие в общественной жизни. Красавицы и умницы из Женсовета Всеволожского района готовы покорить самые «труднодоступные вершины». Они не раз доказывали: если женщина что-то задумала, ей всё по плечу.

Более двухсот единомышленниц от Лесколово до Дубровки собрались в КДЦ «Южный», чтобы подбить итоги работы за 2023 год.

Тайное, пока не ставшее явным

В фойе – большой рукодельный Чебурашка. Этот мультяшный герой давно стал символом наших солдат. Сегодня изготовленные женщинами Всеволожского района игрушки «воюют в танках» и греют сердца наших бойцов. Гостей привлекла выставка «Ленинградская семья – семья героев». В её экспозиции – портреты женщин, чьи родные сегодня участвуют в Специальной военной операции. Всех гостей и участников кормили солдатской кашей.

Любой желающий мог стать участником мастер-класса по плетению маскировочных сетей и костюма «Леший», которые используют снайперы. Оказывается, в таком многослойном одеянии затаившегося бойца практические не обнаружить. На втором этаже невозможно было пройти мимо плейстика – своеобразной фитнес-игры, которое продлевает активное долголетие. Не остался в стороне от оздоровительной гимнастики глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. Взяв в руки лозатку и мяч, он лихо справился с заданием тренера Сергея Хорошкова.

Поддержать прекрасную половину и послушать отчёт пришли и мужчины. Как признавалось «бородатое сословие», любой дамской организации всегда необходимо мужское плечо. Представители сильного пола говорили, что все разговоры о том, что у мужчин много дел, просто ерунда. Другое дело – женщины. Вот у кого дел по хозяйству невпроворот.

У гардероба останавливаю заместителя председателя Ассамблеи народов Евразии, главу Щегловского поселения и руководителя РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрия Паламарчука.

– Мы активно сотрудничаем с Женсоветом Всеволожского района и её председателем Марианной Шевченко, – говорит он. – У нас много совместных проектов. В данный момент нащупываем почву под очередную инициативу. Наработки уже есть. Какие? Пока секрет. Тайное станет явным в ближайшее время.

Всех гостей уже с порога встречали пирогами, блинами, калитками и другими национальными блюдами. В рамках кулинарного мастер-класса представители разных народов угощали национальными кулинарными изысками. Разнообразием блюд поразили гости из Лесколовского поселения. Их стол был похож на скатерть-самобранку. Можно было попробовать блюда башкирской, цыганской и армянской кухни.

От угощения – к отчету

– Попробуйте наши пончики-баурсаки, – зазывает к столу представительница Женсовета из Лесколово Эльвира Парфенова. – Это наше башкирское лакомство. Готовила их сама, по семейному рецепту, с ароматным медом малой родины, который отправил мой дядя со своей пасеки в Башкирии.

– Говорят, что армянская девушка должна выучиться трём наукам – шитью, кулинарии и парикмахерскому искусству, – рассказывает Армен Тадевосян. – Но я лично считаю, что в первую очередь нужно уметь готовить. Обычно армянские мужчины не балуют своих жен вкусными блюдами дома.

– Как дипломированный специалист – технолог общественного питания, окончивший Ленинградский торговый институт, могу сказать – очень вкусно, – резюмирует глава города Всеволожска Станислав Богдевич. – Нужно обязательно возобновить конкурс профессионального мастерства среди предприятий питания. Отлично приготовили щуку, объедение! Завидую мужьям, у которых такие жены. Моё любимое блюдо – белорусские драники со шкварками. Ох, как вкусно!

– Молодцы организаторы мастер-класса, как много кулинарных изысков! – говорит временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев. – Это – здорово! Что касается моего любимого блюда, то это – рыбный пирог. Ну а традиционно в нашей семье всегда по праздникам готовят салат оливье.

Сотрудницы Женсовета Всеволожского района особенно старательно готовились к итоговому заседанию.

«Никаких комментариев для прессы. Позже поговорим, – волнуется председатель Марианна Шевченко. – Очень ответственное мероприятие, и всё должно пройти без сучка без задоринки». Но когда звучит вопрос: «Как выбирали сотрудников в Женсовет?» – Марианна Борисовна бодро объясняет: «В состав совета вошли женщины с активной жизненной позицией, неравнодушные к судьбе района». Её речь прерывает скрип двери – входит уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области, председатель Ленинградского областного регионального отделения общероссийской организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова.

Благодарность за работу

– Всегда приятно находиться там, где тебя понимают, любят и ждут, – намекая на любовь и гостеприимство Всеволожского района, в приветственной речи сказала Татьяна Николаевна. – Именно тут было основано первое отделение Женсовета в Ленинградской области, ставшее самым многочисленным в регионе. На сегодняшний день в объединении более двух тысяч женщин. Во Всеволожском районе было создано первое автономное некоммерческое объединение «Центр женских инициатив» (председатель Маргарита Кузнецова – Авт.), которое активно занимается плетением маскировочных сетей, изготовлением блиндажных свечей, поясов выживания и многих других, так необходимых нашим бойцам, вещей. Именно вы первыми отправили гуманитарный груз в одну из воинских частей. Понятно, что все реализуется благодаря успешному тандему с администрациями поселений, района. Один в поле не воин, а вместе – мы сила.

…Специальная военная операция стала главной и связующей нитью, которая сплотила всех в едином порыве – помочь тем, кто сейчас на фронте. Силами Женсовета Всеволожского района, АНО «Центр женских инициатив», депутатов из разных поселений и волонтеров огромные баулы с необходимым часто отправляются в зону СВО.

– Горжусь успехами наших женщин, – отметил глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Их усилиями в районе реализуются десятки важнейших социальных инициатив, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, помощь бойцам СВО и их семьям, защиту материнства и детства, сохранение духовных, семейных и культурных ценностей.

– Спасибо за вашу жизненную позицию и неравнодушие, – поблагодарил участниц мероприятия Андрей Воропаев. – Этот свой юбилей (у Андрея Леонидовича был день рождения. – Авт.) я запомню на всю жизнь. Женсовет принимает активное участие в поддержке участников СВО, общественной жизни района. Главное в текущей ситуации – привлекать больше инициативных и неравнодушных людей. В свою очередь районная администрация готова оказать поддержку народным инициативам.

– Мы не боимся трудных задач, мы их решаем, – не раз говорила в интервью нашей газете председатель Женсовета Всеволожского района Марианна Шевченко. – Наш Женсовет активно помогает военнослужащим с самого начала спецоперации. Мы смогли сплотиться ради того, чтобы наши ребята, выполняя свой долг, знали, что за ними надежный тыл, об их семьях заботятся, помогают. Мы стараемся решить проблемы, с которыми к нам обращаются и наши воины, и их семьи. Делаем всё, чтобы ребята чувствовали заботу!

Кстати, как рассказала Татьяна Толстова, работа Марианны Борисовны была отмечена Благодарностью Президента Владимира Путина. Ведь кому, как не ей, удалось создать лучшую команду Женсовета региона!

Ирэн Овсепян

Фото Евгения Ануфриева