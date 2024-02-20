В деревне Ваганово назвали улицу в честь участника СВО

Совет депутатов Рахьинского поселения принял решение назвать одну из улиц деревни Ваганово в честь погибшего Андрея Пятунина, ушедшего добровольцем служить в зону СВО.

Как сообщает Медиацентр В1, новость о гибели 37-летнего Андрея Пятунина пришла в середине февраля 2023 года. Уроженец Рахьи, пример доблести и мужества, Андрей ушёл на фронт добровольцем почти в самом начале спецоперации.

«Ребята, не вернувшиеся с фронта, – это сейчас общая боль для всей страны. Как сохранить о них память, как не допустить забвения? Андрей Пятунин был мужественным человеком, настоящим патриотом, поэтому назвать улицу его именем – это меньшее, что мы можем прямо сейчас сделать. Человек отдал жизнь за будущее своей страны, за будущее наших детей. Вечная память», – сказал глава Рахьинского поселения Александр Дубинин.

Так, решением местного совета депутатов одна из улиц деревни Ваганово будет носить имя земляка и участника СВО Андрея Пятунина. Символично, что именно на этой улице в поселении выделены участки для участников боевых действий.