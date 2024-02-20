Всеволожские спортсмены привезли 15 медалей Всероссийских соревнований

17 февраля в г. Подольске прошли Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству кобудо. В состав сборной команды Ленинградской области вошли 17 спортсменов клуба «Сатори», 15 из которых стали призёрами.

На соревнованиях столь высокого уровня отлично показали себя и взяли первое место Черномашенцева Ульяна (бои в снаряжении), Скороходова Александра (бои в снаряжении), Скороходова Ольга (бои с нунчаку).

Серебро в разных номинациях завоевали Скороходова Ольга (бои в снаряжении), Канарейкина Дарья (бои в снаряжении), Семенова Ольга Станиславовна (бои в снаряжении), Канарейкина Дарья (демонстрация самозащиты), Скороходова Александра (демонстрация самозащиты), Байдин Ростислав (демонстрация самозащиты), Сангаджи-Горяев Церен (демонстрация самозащиты).

Почетную бронзу взяли Михайлов Артем (бои в снаряжении), Семенов Матвей (бои в снаряжении), Байдин Ростислав (бои в снаряжении), Березин Максим (демонстрация самозащиты), Павлов Вячеслав (демонстрация самозащиты).

Также достойно выступила и Диана Назарова из новой секции, недавно открывшейся в поселке Рахья. Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры В.С. Лапчук, О.С. Семенова и С.В. Хорошков.

Отметим, что вот уже более 20 лет спортивной подготовкой подрастающего поколения во Всеволожском районе и в г. Всеволожске занимаются В.В. Юрочкин и А.И. Кулаковский, организовавшие Клуб восточных боевых единоборств кобудо «Сатори». Наши единоборцы достойно защищают спортивную честь района и города на региональных и общероссийских соревнованиях.

С каждым годом количество молодых людей, занимающихся Восточными боевыми единоборствами, растёт, повышается мастерство спортсменов. Воспитанники клуба «Сатори» становятся тренерами, передают опыт начинающим.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО