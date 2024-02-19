Шоссе в Лаврики планируют реконструировать до конца 2027 года

Инвесторы развития Мурино завершают переговоры по реконструкции шоссе в Лаврики. Обновить трассу планируется до конца 2027 года.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, планы по реконструкции шоссе были закреплены еще в 2018 году, когда местная администрация заключила соглашение с компанией «Инвесткапитал». Планировалось, что финансировать работы будут группы компаний ЦДС, «Унисто» и «О2». Сроки реализации неоднократно переносились в связи с тем, что два последних застройщика оказались не способны исполнить взятые на себя обязательства.

В то же время в Мурино реализуется проект обхода города в створе Пискаревского проспекта с выходом на Токсовское шоссе неподалеку от Кузьмолово, идет строительство новой улицы от кругового перекрестка около развязки с КАДом в сторону Ручьевского проспекта, разрабатывается проект по строительству дороги, связующей Мурино и Бугры в створе Охтинской аллеи, за счет частных средств начинается строительство трассы, ведущей к парку в деревне Лаврики, а также завершаются работы по проектированию расширения участка Шоссейной улицы в Буграх.

Пресс-служба строительного комитета ЛО