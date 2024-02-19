В Кудрово построят детский сад на Школьном переулке

Региональный госстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на Школьном переулке. Его возведет инвестор, привлеченный Правительством Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, новый детский сад построит ГК «Аквилон». Он будет состоять из 10 групповых ячеек для разных возрастов с 2 до 7 лет, зала для физкультурных и музыкальных занятий, кружковых помещений, кабинетов психолога и логопеда, пищеблока, служебно-бытовых помещений, медицинского блока и административных кабинетов.

На территории детского сада для прогулки детей предусмотрено 5 групповых площадок с навесами и развивающими малыми архитектурными формами, а также две физкультурные площадки для младшего и старшего возраста.