В Кудрово маленький ребенок выпал из окна многоэтажки

Четырехлетняя девочка выпала из окна 20 этажа. Как сообщает Следственный комитет Ленинградской области, трагедия произошла в Кудрово 18 февраля.



По предварительной информации следователей, ребенок находился в комнате без присмотра, открыл окно и выпал. Девочка погибла. Ведомство возбудило уголовное дело.

Во избежание трагедии, родителей настоятельно просят не оставлять маленьких детей одних без присмотра. Специалисты МЧС рекомендуют по возможности отодвигать от окон мебель, по которой ребенок может добраться до створок. Ручки окон следует оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание. Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с ней.