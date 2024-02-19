Во Всеволожске выберут королеву серебряного возраста

9 марта в 14.00 на сцене Всеволожского Центра культуры и досуга состоится королевский праздник! Десять великолепных финалисток поборются за главный титул – «Королева серебряного возраста – 2024».

Каждая участница продемонстрирует свои таланты: вокальные, хореографические, актёрские и даже спортивные навыки! Дамы покажут своё мастерство в создании сценического образа и поучаствуют в интеллектуальном конкурсе, который посвящен Году семьи.

Для гостей праздника будет работать «королевская» фотозона и выставка-продажа изделий ручной работы.

В концертной части мероприятия примут участие творческие коллективы и солисты города Всеволожска.

Не пропустите яркое событие этой весны!

Вход свободный!