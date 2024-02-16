МФЦ Ленобласти изменят режим работы в праздничные дни

Многофункциональные центры Ленинградской области опубликовали график работы в праздничные дни. Посетителей просят учитывать смену режима работы.

Так, в праздничные даты 23 февраля и 8 марта филиалы будут закрыты. Накануне праздников, 22 февраля и 7 марта, МФЦ будут работать сокращенный день до 20.00.

Бизнес-офисы МФЦ будут закрыты 23, 24, 25 и 8 марта. А 22 февраля и 7 марта рабочий день будет сокращен на 1 час.

Режим работы удаленных мест можно уточнить на сайте mfc47.ru