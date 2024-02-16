Дети-сироты из Всеволожского района получили ключи от новых квартир

Для двадцати семи детей-сирот из Всеволожского района свершилось долгожданное чудо. Они получили ключи от собственных квартир.

В течение пяти лет новоселы будут проживать в квартирах на условиях так называемого специализированного найма – за ними будут «присматривать» социальные службы, помогая молодым людям максимально социализироваться и приобрести самостоятельность. По истечении этого срока с ними будут заключены договора социального найма с возможностью последующего оформления жилья в собственность.

– Сейчас на очереди получения жилья 77 детей-сирот, – рассказала корреспонденту «Всеволожских вестей» председатель комитета по опеке и попечительству Всеволожского района Ирина Гончарова. – Нами уже приобретены 60 квартир при долевом участии в строящемся доме. В этом году будет куплено ещё 68 в связи с увеличением числа детей-сирот, которым исполнится 18 лет. Все они имеют право на получение собственного жилья. Сегодня под нашей опекой находится 571 человек из Всеволожского района. Из этого числа 161 ребёнок имеет право на получение жилья по достижении 18 лет. Встать на учёт могут ребята от 14 лет.

Как отметила Ирина Геннадьевна, финансирование программы осуществляется за счёт федерального и областного бюджетов.

В ходе торжественной церемонии передачи ключей временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев тепло поздравил молодых людей с началом нового этапа в их жизни.

– С новосельем, – сказал Андрей Леонидович. – Теперь у вас есть ключи от собственного гнёздышка. Это хороший старт для успешного будущего. Замечательно, что у нашего района, активно ведущего жилищное строительство, есть такая возможность – предоставлять жилье. Заводите семьи и живите счастливо!

– Сегодня мы принимаем в нашу дружную городскую семью новых жителей, – сказал глава города Всеволожска Станислав Богдевич. – Число наших жителей увеличивается из года в год. Город, где вы будете жить, интенсивно развивается. За двадцать лет число жителей увеличилось почти вдвое и составило около 80 тысяч человек. У нас успешно работают предприятия, где вы можете найти работу.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА