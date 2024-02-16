В Сертолово встретились с членами семей погибших участников СВО

14 февраля в городе Сертолово, в помещении Молодёжно-подросткового клуба «СИРИУС», состоялась встреча представителей руководства Всеволожского района, комитетов администрации района, руководства муниципального образования Сертолово и сотрудников городских структурных подразделений сертоловской администрации с членами семей погибших участников Специальной военной операции.

В ходе встречи были подняты и обсуждены вопросы, касающиеся федеральных выплат после получения статуса ветерана боевых действий, получения медицинской помощи и многие другие проблемы.

На вопросы присутствующих отвечали временно исполняющий полномочия главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Андрей Воропаев, заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько, исполняющий обязанности главы сертоловской городской администрации Виктор Василенко, главный врач ГБУЗ Ленинградской области «Сертоловская городская больница» Сергей Азаренко и другие официальные лица.

Членам семей погибших воинов, участников Специальной военной операции, напомнили, что социальным координатором, который работает от имени фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области, является Татьяна Викторовна Адаричева. Найти информацию фонда можно на странице в социальной сети «ВКонтакте»: Через координатора можно будет записаться к любому специалисту, оказывающему те или иные социальные услуги в зависимости от вопроса.

Пётр КУРГАНСКИЙ

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