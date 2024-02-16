Всеволожский район готовится к спортивным выходным

Для жителей Всеволожского района грядущие выходные дни будут насыщены разнообразными спортивными событиями.

Во Всеволожске весь февраль в соответствии с погодными условиями будут работать ледовые катки на Юбилейной площади и Румболовской горе.

В субботу, 17 февраля, в поселке Дубровка пройдет Фестиваль по северной ходьбе «Дубровское направление», посвященный Дню памяти героических защитников Невского «пятачка». Начало в 11.30, старт на футбольном стадионе по адресу: ул. Набережная, 17/3.

Также в этот день пройдет муниципальный зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся Всеволожского района, посвященный 10-летию нового комплекса ВФСК ГТО – соревнования развернутся на стадионе возле школы № 4 на улице Шишканя во Всеволожске. Начало в 10.00.

И ещё целых шесть мероприятий пройдут в субботний день: в Заневском поселении состоится областной зимний фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима». Место проведения – поселок Янино-1. А на стадионе МБУ «ЦФКиС «Заневский» развернётся областной фестиваль по хоккею в валенках среди школьных спортивных клубов, в котором примут участие учащиеся 7–8 классов.

В Мурино, на базе КСК «Виннер», пройдут муниципальные соревнования по конкуру «День защитника Отечества» – Кубок Победы, а в деревне Дранишники в клубе «Форсайд» – областные спортивные по конному спорту, соревнования «Зимний Кубок КК «Форсайд», 1 этап. FS Future Star.

В поселке Гарболово на территории общественного пространства «Наша трасса» 17 февраля будут соревноваться юноши и девушки 15–17 лет в дисциплине «ездовой спорт» в рамках турнира «Гарболовский пасьют». В Юкках в этот день стартует 2-й этап областных соревнований по лыжным гонкам «Приз Губернатора» – чемпионат и первенство Ленинградской области.

И наконец, 18 февраля в Токсово пройдет межмуниципальный фестиваль семейных команд Всеволожского района «Папа, мама, я – мы спортивная семья!», посвящённый Году семьи в России.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В. в.»