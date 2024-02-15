Юные всеволожцы познакомились с «Усатым нянем» Сергеем Прохановым

9 февраля в ДДЮТ Всеволожского района состоялась творческая встреча с народным и заслуженным артистом Российской Федерации, советским и российским актёром театра и кино, режиссёром, драматургом-либреттистом, художественным руководителем московского «Театра Луны» Сергеем Борисовичем Прохановым. Зрителям он более всего запомнился по роли в фильме «Усатый нянь».

На встречу с актёром приехали не только руководители и участники театральных студий, но и представители нескольких медиацентров. Все ребята внимательно слушали рассказ Сергея Проханова об актёрской и режиссёрской карьерах, о «Театре Луны» и о желании организовать детскую киностудию во Всеволожске. Юные актёры и журналисты с большим рвением задавали ему вопросы о выборе карьеры и о трудностях, с которыми он сталкивался во время съёмок.

Организацию встречи провела депутат совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Оксана Полозова.

Фото Виктории ИВАНОВОЙ