Пенсионерка из Всеволожска отмечает 95-летие

За плечами жительницы микрорайона Мельничный Ручей, ветерана труда Зинаиды Федотовны Степашовой – длинный трудовой путь. В жизни редко встречаешь юбиляров-долгожителей, которые были бы так интересны своим прошлым. Но наша героиня – счастливое исключение. Ей, ребёнку войны, есть о чем вспомнить. Ещё бы, ведь этой женщине довелось жить в двух тысячелетиях, в двух веках, в двух системах и в целой эпохе – эпохе перемен. Перешагнув девяностолетний рубеж, эта удивительно бойкая женщина по-прежнему проницательна, с хорошим чувством юмора, цепким умом и великолепной памятью. Верно говорят: быть долгожителем – не столько дар, сколько умение.

Бандиты с большой дороги

Несмотря на преклонный возраст, она и сейчас вся в работе – трудится в огороде, наводит порядок в доме, а в свободное время слушает телевизор. Да-да, слушает. Так получилось, что баба Зина плохо видит поэтому, когда начинаются любимые передачи, сосредоточившись, внимает каждому слову. Сегодня к пенсионерке тянутся все: родственники, соседи. Случись что – счастье или беда – все бегут к бабе Зине. Познакомиться с этой удивительной женщиной решили и корреспонденты «Всеволожских вестей».

Заходим в гостиную. На стене висит огромный ковер с медведями, в углу – несколько икон. А как иначе? К вере маленькую Зинаиду приобщил отец. Он часто молился и ходил в церковь, а когда коммунисты сносили деревенский храм, очень переживал. Но времена были такие, религию тогда заклеймили и назвали «опиумом для народа».

– Я – ребенок войны, родилась в 1939 году, в деревне Маковье Псковской области, время тогда было тяжелое, – бережно, словно они хрустальные, пенсионерка начала листать страницы своего семейного альбома, и слезы выступили на её глазах. Между старыми страницами с фотографиями неожиданно всплывает история целой страны. – На этом снимке мне 12 лет. Смотрите – худенькая, как былиночка, в простом ситцевом платье. Через несколько месяцев начнется война, и спокойная жизнь посёлка закончится. Наступило совсем другое время, когда приходилось решать трудные задачи. В школе над каким-нибудь пустяковым примером мы с одноклассниками бились целый урок, и никак он у нас не получался. А на войне «задачки» гораздо сложнее, и решать их нужно было быстро, в считаные секунды. Но мы были гражданами великой державы, и за нами стояла огромная страна!

…Тот день, когда враг захватил деревню, она помнит до мельчайших деталей. Однажды утром девочку Зину разбудил шум.

– Лежи, доченька, лежи, – пыталась успокоить ребёнка мама Ульяна, – рассказывает пенсионерка. – Она была внешне спокойна, но пальцы дрожали… И вдруг мама заплакала, заревели младшие братья – Павел и Даня. Покосился старинный медный крест у изголовья детской кровати. Под тяжестью немецких танков задрожала земля. Фашисты ликовали и, улыбаясь, въезжали в село. Они чувствовали себя хозяевами-победителями. Деревенские жители нацистов пренебрежительно и бранно называли «немчурой».

– Успокойтесь, детки, – смахнув слезу, сказала Ульяна. – «Немчуры», возможно, не станут обижать детей.

За большаком, в дремучем лесу

В первые же дни после вторжения захватчики вели себя как бандиты с большой дороги – воровали кур и гусей. Люди понимали, «подачки» со стороны врагов в виде хлеба и сахара – красивый «троянский конь». Гитлеровцы стали наводить «новый порядок»: многие местные жители были сосланы в Германию. Но особой жестокостью и зверствами отличились нацисты осенью 1943 года, когда Красная Армия нещадно гнала их с захваченных советских территорий.

«Слышь, Петровна, у меня пять курей и двух гусаков стащили, а у соседки всё подчистую забрали, ироды, и кабанчика нашли, окаянные. Креста на них нет. Наверное, скоро голодать будем», – с тревогой в голосе жаловались друг другу крестьянки. Прогноз оказался верным – в деревне наступил голод.

– Маме сложно было нас накормить, – продолжает баба Зина. – Жили плохо. На обед – крапива с картофельными очистками, чуть подкрашенная молоком. Но вскоре и эта еда закончилась. В какой-то момент немцы превратили наш дом в оружейную. Правда, мне почти никогда не было страшно. Никогда не забуду случай, который перевернул жизнь. Как-то раз сидим мы на печи, боимся спуститься, так как фашисты заняты делом – чистят винтовки. И вдруг слышим свист пуль. Оказалось, что один из солдат, не отстегнув рукоятку, нажал на курок. Знаете, до сих пор сердце щемит, когда вспоминаю, как запахло порохом.

…Две пули тогда попали в русскую печь, всего на две ладони ниже того места, где лежала маленькая Зина, а остальные патроны прошли поверх голов братьев и сестер. И, что удивительно, рикошета не было. От выстрела остались впадины в печи.

«О таких, как я и моя семья, говорят: «в рубашке родились», – намекая на счастливый случай, говорит собеседница.

– Как-то раз, ещё до того, как в хате немцы устроили оружейную, в дверь постучались, – вспоминает пенсионерка. – Отец-фронтовик, контуженный в годы советско-финской войны, открыл дверь. На пороге стояли наши солдаты – в форме, без оружия. Худых и изнеможденных накормили чем могли. Детям строго наказали держать язык за зубами. Потом отец с солдатами пропал на два дня. Вернулся он весь зеленый. Как потом узнала Зина, он показал попавшим в окружение бойцам путь к партизанам в большой лес, за большаком.

Секрет её молодости

– Папа, а папа, почему ты весь зелёный? – спросила любопытная девочка у родителя. – «Это мы по дороге в лес дремучий маскировались лопухами», – пояснил отец. О том подвиге, когда он, рискуя жизнью, помог нашим, никто не узнал. Затем папу забрали на фронт. Он не вернулся с Великой Отечественной войны, сгинул через два месяца после того, как Красная Армия освободила Великие Луки. Последнее письмо с фронта пришло с пометкой железнодорожной станции. Через жернова Великой Отечественной прошёл мой старший брат. Вернувшись с Победой, он не любил рассказывать о войне.

…Отступая из Маковья, враги больше не улыбались голливудским оскалом. Они сжигали всё – огнями пламени был охвачен амбар с хлебом…

Несмотря на нелегкое детство, долгожительница всегда говорит, что жизнь в СССР была славной.

– Как так получается? – продолжает свой рассказ Зинаида Федотовна. – Я, как любая советская девочка, была счастливым ребёнком. Несмотря на голод и оккупацию, наше поколение воспитывалось в духе патриотизма. Да, конечно, четыре года войны прошли в тяжелейших сражениях. За битвами проносилась и человеческая жизнь с её страданиями, мучениями, болью. Но потом все вместе отстраивали великую страну.

После войны Зинаида Федотовна переехала в Парголово, к тете. В 1951-м вышла замуж. Вместе с супругом, который покорил её сердце романтической натурой, они прожили 65 лет. Сын нашей собеседницы – офицер Северного флота Сергей Николаевич Степашов, писатель-маринист, автор книги «Морские рассказы». К 80-летию мамы он издал трогательную книгу с фотографиями.

Сегодня на традиционный вопрос: «В чём секрет её молодости, энергии?» – юбилярша отвечает с юмором: «Денег нет на похороны». Ну а если серьезно, ответ в жизнелюбии, здоровом образе жизни и движении.

«Главное, не пить и не курить, тогда и к врачам ходить не надо», – говорит долгожительница. В свои девяносто пять она полна идей и энергии.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА