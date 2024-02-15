Во Всеволожске вспоминали творчество Александра Пушкина

11 февраля в концертном зале Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки состоялась творческая встреча «Он наш поэт – он наша Слава!». Мероприятие было приурочено к дате гибели поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Со сцены звучали стихи А.С. Пушкина и музыка в исполнении обучающихся и преподавателей ДШИ, образцового самодеятельного коллектива оркестра баянистов-аккордеонистов «Русский сувенир», и участников образцового самодеятельного коллектива музыкального театра «Премьера».

На встречу были приглашены продолжатели пушкинской стихотворной традиции – лауреаты поэтической премии «Ладога» им. Александра Прокофьева, проживающие в нашем районе: Евгений Попов, Александр Ковалёв, Леонид Могилёв – лауреаты в номинации «Областная» и Владимир Шемшученко – обладатель этой премии сразу в двух номинациях – «Всероссийская» и «Областная».

Зрители очень тепло встретили также выступления авторов-исполнителей и поэтов из литературно-музыкального объединения «Родник», возглавляемого з.р.к. РФ Людмилой Беганской.

Владимир КАМЫШЕВ