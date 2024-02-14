Ленобласть продолжает расширять Колтушское шоссе
На участке одной из самых загруженных региональных трасс Всеволожского района Ленобласти от кольцевой автодороги до поворота на Суоранду через Янино завершается переустройство электрических сетей. Реконструкция шоссе ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В границах Янино старая наземная электрическая линия демонтируется со столбами, а провода убираются под землю: на этом месте строители сделают ливневую канализацию. В нее будут уходить сточная вода с новой широкой дороги. На следующем участке магистрали — от Суоранды в сторону деревни Старая — дорожники приступают к переустройству напорной канализации, водопровода и теплосети. Это необходимо для последующего расширения дороги до 4 полос.
Колтушское шоссе соединяет часть Всеволожского района с Санкт-Петербургом. Дорогой пользуются жители Всеволожска, Колтушей и Янино. Из-за этого интенсивность движения здесь превышает 10 тысяч машин в сутки. Расширение до четырех полос позволит убрать «бутылочное горлышко» на границе с Санкт-Петербургом, где сейчас несколько полос движения сходятся в одну. В прошлом году четырехполосным стал отрезок шоссе от Голландской улицы в Янино в сторону Суоранды: проезд транспорта здесь ускорился, а движение стало безопаснее за счет разделения встречный потоков машин.
Пресс-служба областного правительства