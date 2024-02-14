Всеволожский «Женский батальон» отправил 25-й конвой на Донбасс

10 февраля из Всеволожска на Купянское направление отправилась пятитонная машина со столь необходимыми грузами, а три дня спустя – ещё три машины на Донецкое направление. И это был уже 25-й по счёту гуманитарный конвой, отправленный в зону проведения Специальной военной операции всеволожским «Женским батальоном» Николая Жукова. Техника, строительные материалы, шанцевый инструмент, бензопилы, продукты, одежда и много-много всякого другого были уложены в машины заботливыми женскими руками.

В предыдущих конвоях наши люди отправляли много тёплых вещей и продуктов для жителей разорённых войной областей Донбасса… Сейчас во главу угла поставлены вопросы обеспечения военнослужащих, а личные вещи и тёплая одежда передаётся в разные области Северо-Запада России, туда, где есть в них нужда.

Количество поступающей от неравнодушных людей материальной помощи столь велико, что «бойцы» женского батальона просто не справляются с таким наплывом «гуманитарки». К примеру, недавно один неравнодушный человек привёз ни много ни мало – 4,5 тонны стирального порошка.

Отправляемые из Всеволожска гуманитарные грузы, как правило, поступают адресно (в месяц выполняется 30–35 заявок), а бывает так, что их направляют в места общего распределения вблизи линии боевого соприкосновения.

Напомним, что минуло два года с тех пор, когда наш земляк Николай Жуков по собственной инициативе решил отвезти материальную помощь своему племяннику в разорённый город в Донбассе… Но масштаб бедствия людей перевернул его душу, он стал собирать вещи, в которых особенно остро нуждались люди. Вскоре к энтузиасту стали присоединяться другие добровольцы, чаще всего женщины. Так во Всеволожске появился «Женский батальон».

Сейчас Николай Жуков заключил контракт с Вооружёнными силами РФ и находится в действующей армии. Нам удалось встретиться с прибывшим в краткосрочный отпуск Николаем и спросить, почему он ушёл добровольцем на войну.

– Здесь всё налажено, люди справляются, – рассказал Николай Жуков. – Да и мне надоело отвечать на вопросы: «Почему ты, такой патриот, прячешься за женскими спинами?» И вот теперь я там, и уже другие говорят: «Зачем ты тут? Возвращайся назад, организовывай доставку всего, что нам нужно. Мы здесь и без тебя справимся!»

А на линии боевого соприкосновения, как считает Николай Жуков, в первую очередь нужны «птички», т.е. квадракоптеры. Сейчас война стала высокотехнологичной, и в ней побеждает тот, у кого наиболее развита военная промышленность.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО