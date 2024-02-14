Во Всеволожске состоялась презентация книги «Живая нить памяти»

В центре культуры и досуга г. Всеволожска 9 февраля состоялась презентация книги «Живая нить памяти», в которую вошли материалы, опубликованные в газете «Всеволожские вести» в 1998 – 2023 годах.

Благодаря работе сотрудников газеты и участию районной администрации, заинтересованным читателям стали доступны воспоминания участников Великой Отечественной войны и людей, переживших блокаду Ленинграда.

Под одной обложкой в книге собраны очерки журналистов о героях, сражавшихся за свободу Родины, о партизанах, узниках концлагерей и тружениках тыла. Все эти материалы выходили в разные годы в рубрике «Красная гвоздика» и были приурочены к памятным датам. Уникальность представленного издания состоит в том, что большинство героев книги – жители Всеволожского района. Издание приурочено к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

– Нам важно сегодня передавать ту память, которая хранится в книгах. Это живая нить памяти, которая будет соединять наши поколения. Приятно отметить, что издание уже получило высокую оценку у наших ветеранов, – сказала, открывая встречу, заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько.

После показа фильма Всеволожского медиацентра В1 «Всеволожск в блокаде. Тыл и фронт» о работе над книгой говорили главный редактор «В.в.» Нина Устичева, редактор отдела Владимир Шемшученко, директор ДШИ им. М.И. Глинки з.р.к. РФ Людмила Беганская и известный краевед Владимир Овсянников.

Ну и конечно же, было много стихов и песен, которые вдохновенно читали и исполняли работники Всеволожского ЦКД, музыкально-поэтического клубного формирования «Родник» и учащиеся ДШИ им. М.И. Глинки.

Владимир Камышев

Фото Антона Ляпина