Во Всеволожске прошли соревнования лиги школьного спорта по хоккею в валенках

На территории школы № 2 во Всеволожске состоялись Муниципальные соревнования лиги школьного спорта по хоккею в валенках. Десять команд юношей и четыре команды девушек встретились на льду, чтобы побороться за звание сильнейших.

Соревнования прошли 8 февраля. В этот день выдалась ясная солнечная погода, однако столбик термометра опустился до -20. Судейская коллегия в связи с погодными условиями решила упростить правила соревнований. Победа в матче определялась по буллитам.

Для некоторых команд школьных спортивных клубов этот вид хоккея не был в новинку, они его практикуют на своих занятиях. Но были и те, кто решил попробовать свои силы впервые.

По итогам соревнований первое место среди юношей заняла команда ШСК «Лидер спорта» из Кузьмоловской СОШ № 1, а среди девушек – ШСК «Лидер» из Лесколовского ЦО. Именно они поедут 17 февраля в Янино на Областной фестиваль по хоккею в валенках «Русская зима».

Общую организацию соревнований осуществлял спортивный отдел ДДЮТ Всеволожского района, а непосредственное проведение возлагалось на судейскую коллегию ВЦФКС.

Виктория Иванова

Фото Антона Ляпина