Ленобласть завершает голосование за благоустройство небольших городов и поселков

Уже больше 26 тысяч жителей региона определили, где хотят видеть новый парк, где благоустроенную набережную, а где детские и спортивные пространства. Победившие территории после отбора будут благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда».

16 февраля на портале вМесте47.рф завершится выбор территорий для благоустройства в 97 городах и поселках с населением до 10 тысяч жителей. Победившие территории после прохождения отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента России Владимира Путина.

Принять участие в онлайн-голосовании могут жители 97 населенных пунктов численностью от 1000 до 10000 человек на портале вМесте47.рф с 16 января по 16 февраля 2024 года. Требования — возраст от 14 лет и проживание на территории муниципального образования, где идет голосование. Один человек может проголосовать один раз. Итоги будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года. Формат онлайн-голосования позволяет сделать механизм принятия решений по благоустройству городских территорий прозрачным и удобным. Платформу вМесте47.рф разработал и курирует Центр компетенций Ленинградской области.

Пресс-служба областного правительства