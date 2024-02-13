В Щеглово построят новую школу

Проектированием новой школы в поселке Щеглово займется инвестор в рамках договора комплексного развития территорий. Перспективы социального строительства в населенном пункте обсудили зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский и представители ГК «Алгоритм».

«Ленинградская область сильно продвинулась в работе с механизмом КРТ, однако пока проект в Щеглово остается самым социально-ориентированным. Застройщик уже начал расселять аварийные дома в поселке, а сегодня речь зашла о строительстве новой школы. По итогу рабочей встречи договорились, что инвестор спроектирует образовательное учреждение и передаст документацию властям для строительства за счет бюджетных средств», – рассказал Евгений Барановский.

Реализация программы предусматривает расселение аварийного жилья общей площадью 2600 кв. м, в результате которой 160 человек получит новое комфортное жилье. Помимо школы застройщик планирует помочь с обустройством амбулатории, благоустройством территории, созданием прогулочных зон и мест для занятий спортом.

Ранее Правительство Ленинградской области завершило строительство проблемного ЖК «Щегловская усадьба». Работы финансировались за счет средств федерального и регионального бюджетов.

По материалам пресс-службы строительного комитета ЛО