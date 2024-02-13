В лесах Всеволожского района зимой растут оранжевые грибы

Оранжевые вешенки украшают березы в лесах Всеволожского района, несмотря на сильные морозы. Яркий гриб образуется поздней осенью и сохраняет плодовое тело вплоть до ранней весны.

О необычном «зимнем» грибе рассказал биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

– Вешенка оранжевая или филлотопсис гнездовидный – это осенний гриб, который наполняет своей красотой и зимний лес. Жаль только, что внешний вид его обманчив: гриб даже зимой испускает гнилостный запах, – отметил эксперт.

Хоть вешенка оранжевая и не является ядовитой, однако гриб относится к несъедобным. Те из грибников, кто рисковал приготовить филлотопсис, отмечали его резкий запах и специфический вкус. И хотя случаев отравления этим грибом не фиксировалось, употреблять его в пищу все же не стоит.