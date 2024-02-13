В Кудрово прошел шахматный турнир среди семейных команд

В минувшее воскресенье, 11 февраля, в Кудрово состоялся традиционный шахматный турнир семейных команд. Событие объединило почти две сотни участников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Во Всеволожском районе существует около двух десятков шахматных клубов, кружков и секций, в которых занимаются тысячи детей. Шахматы один из немногих видов спорта, способный объединить несколько поколений – сойтись на равных могут участники самых разных возрастов.

По мнению главного организатора и вдохновителя мероприятия, руководителя шахматного клуба «Дебют» Владимира Волкова, семейные турниры помогают объединить родителей и детей единым увлечением и играют большую роль в воспитании будущего спортсмена.

По итогам соревнований победителями в старшей возрастной группе стала семья Баженковых (Максим и Михаил), а в младшей возрастной группе семья Жерновых (Алексей и Максим). Помимо семейных команд призами были награждены и лучшие участники на своих досках, девушки и ветераны.

С результатами турнира можно ознакомиться по ссылке.

Фото Антона Ляпина