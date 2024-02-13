О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Кудрово прошел шахматный турнир среди семейных команд

0 Комментариев

В минувшее воскресенье, 11 февраля, в Кудрово состоялся традиционный шахматный турнир семейных команд. Событие объединило почти две сотни участников из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Во Всеволожском районе существует около двух десятков шахматных клубов, кружков и секций, в которых занимаются тысячи детей. Шахматы один из немногих видов спорта, способный объединить несколько поколений – сойтись на равных могут участники самых разных возрастов.

По мнению главного организатора и вдохновителя мероприятия, руководителя шахматного клуба «Дебют» Владимира Волкова, семейные турниры помогают объединить родителей и детей единым увлечением и играют большую роль в воспитании будущего спортсмена.

По итогам соревнований победителями в старшей возрастной группе стала семья Баженковых (Максим и Михаил), а в младшей возрастной группе семья Жерновых (Алексей и Максим). Помимо семейных команд призами были награждены и лучшие участники на своих досках, девушки и ветераны.

С результатами турнира можно ознакомиться по ссылке.

Фото Антона Ляпина

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Лыжне все возрасты покорны!
  2. Растет популярность Кубка Белоусова
  3. Современный директор школы должен быть демократом
  4. На Кавголовских трамплинах разворачивается история

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code