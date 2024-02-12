В Сертоловской больнице прошел семинар о проблемах бесплодия

Вопросам демографии и планирования семьи был посвящён семинар медицинских работников под названием «Разбор клинических случаев эндометриоз-ассоциированного бесплодия», который состоялся в сертоловской городской больнице 9 февраля.

Мероприятие, в котором приняли участие специалисты отделения репродуктивного здоровья медицинского учреждения, провела акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог, хирург-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Бокач. В ходе семинара обсуждались различные специфические медицинские проблемы и вопросы, в том числе показания и противопоказания к проведению ЭКО, особенности ведения беременности после ЭКО, возможности современной медицины в репродуктологии. Она поделилась опытом работы с пациентами в Центре репродукции и планирования семьи «МЕДИКА» на базе Российской Академии Наук, разобрала различные схемы лечения, привела конкретные примеры из своей 20-летней практики.

Центр репродукции и планирования семьи «МЕДИКА» участвует в реализации национального проекта «Демография» и входит в Оргкомитет Форума клиник репродуктивного здоровья «Формула счастья», который пройдёт 24 марта в Санкт-Петербурге. Мероприятие соберёт на одной площадке учреждения, которые занимаются планированием и ведением беременности. Этот Форум предназначен для пациентов и будет организован в формате конференции и групповых консультаций за круглым столом, на котором мужчины и женщины смогут получить ответы на самые насущные вопросы, касающиеся перспектив создания семьи.

Ян КАТИН

Фото сайта Сертоловской городской больницы