В Буграх открыли детский сад на 270 мест

Дошкольное отделение Бугровского центра образования № 2 готово принять юных воспитанников. Новое трехэтажное здание, рассчитанное на 270 малышей, расположилось на территории жилого квартала «Энфилд».

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, в детском саду предусмотрено 14 групп для детей от 2 до 7 лет. Образовательно-досуговая программа разработана по двум приоритетным направлениям – спортивно-оздоровительному и художественно-эстетическому.

Ребята с юных лет познакомятся с различными видами гимнастики и спорта, смогут освоить азы степ-аэробики и научиться плавать – в учреждении есть собственный бассейн и просторные спортивные залы.

Также в детсаду разместились хорошо оборудованный музыкальный зал, кабинеты для занятий изобразительным искусством и творчеством, территория психологической поддержки и релаксации.