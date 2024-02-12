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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске поставят «Маленькие комедии большого города»

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Эстрадная студия «Театр в миниатюре» покажет сатирическую фантазию по произведениям Григория Горина. Спектакль состоится 17 февраля на сцене Всеволожского центра культуры и досуга.

Лирические и сатирические новеллы из жизни москвичей 70-х годов оживут в постановке «Маленькие комедии большого города». В пяти одноактных пьесах герои столкнутся с разными, но хорошо знакомыми всем бытовыми ситуациями. В персонажах зрители смогут узнать себя или кого-то из знакомых, а остроумный сценарий и яркие актёрские работы никого не оставят равнодушным.

Премьера состоится 17 февраля в 17.00. Место проведения: Всеволожский ЦКД (Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110). Вход свободный.

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