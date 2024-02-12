Во Всеволожске открыли памятник «Ленинградская Мадонна»

На территории мемориального комплекса «Румболовская гора» 11 февраля торжественно открыли монумент в честь детей, рождённых в Ленинграде в годы блокады. В основе скульптурной композиции – женщина, сидящая на фоне разбитого окна и прижимающая к себе младенца.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в церемонии открытия памятника приняли участие глава 47-го региона Александр Дрозденко, министр юстиции Константин Чуйченко, временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев и другие официальные лица.

За время блокады в Ленинграде родилось почти 90 тысяч детей. Каждый ребенок блокады – живой символ несломленной воли и веры в будущее.

– Этот памятник пронзителен, с одной стороны, он напоминает о трагедии блокадного Ленинграда, а с другой стороны, о силе, воле, о любви, о материнской заботе, о вере в будущее. Потому что, когда рождаются дети, с ними всегда связана вера в будущее, – отметил Александр Дрозденко.

Площадкой для памятника стал мемориальный комплекс на Румболовской горе во Всеволожске. На этом месте размещены несколько монументов, посвященных разным страницам Великой Отечественной войны. Здесь стоит легендарная «Полуторка», памятники детям, погибшим в войну, и жертвам концлагерей. Рядом расположено воинское захоронение. Теперь мемориальный ансамбль на Румболовской горе дополняет памятник «Ленинградская Мадонна».

Фото Антона Ляпина