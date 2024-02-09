«Рыцари баяна и гармошки, музыканты родины моей»

Всю последнюю неделю января, прихватив даже начало февраля, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области радовали, поражали и удивляли лучшие народные музыканты страны. Тринадцатый по счету фестиваль «Играй, блокадная гармонь!» был посвящен 81-й годовщине со дня прорыва и 80-летнему юбилею со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Здравствуй, русская гармонь!

На самых разных концертных площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Домах ветеранов, на сцене Большого зала филармонии и КДЦ «Московский», в Кингисеппе и Кронштадте, в Волосовском районе и Всеволожском, в легендарном театре «Родом из блокады» и знаменитом Доме ветеранов сцены – повсюду звучала русская гармошка. Инструмент, хоть и родившийся, по одной из версий, на берегах Рейна, – настолько прижился и полюбился в России, что считается гармошечка одним из самых голосистых и душевных символов России.

Принимала гостей и наша всеволожская земля: десант звездных гармонистов-баянистов на целый день в самом лучшем смысле слова «оккупировал» сразу три сцены нашего района, который отмечен своей особой судьбой в годы блокады. История дороги, которая оставалась единственной артерией жизни, связывавшей жителей блокадного Ленинграда и Большую землю, не раз вдохновляла поэтов, художников и музыкантов. И звучала «Ладога. Родная Ладога» на минувшей неделе со сцены Кузьмоловского ДК, Культурно-досугового центра «Южный» в самом Всеволожске и в Доме культуры «Свеча» в поселке Романовка, который стоит на той самой легендарной Дороге жизни.

Несколько слов о составе музыкантов: это лучшие гармонисты страны, многие из которых по праву носят неформальное звание «народных», входят в «золотую десятку» основателей фестиваля «Играй, гармонь!» братьев Заволокиных – из Москвы и Подмосковья, Новгородской области и Пензы, Орехово-Зуева и, конечно, Ленинградской области.

Звёздный десант из Новосибирской области не впервые радует наших ленинградских зрителей. Открывая концерт на сцене Дома культуры «Свеча», Александр Рукас, гость из Новосибирска, признался, что «не грех было преодолеть четыре тысячи километров, чтобы получить такие жаркие аплодисменты, столько любви и тепла, сколько мы получили здесь, на ленинградской земле»! И грянула в зале Дома культуры знаменитая «Волховская застольная», – в том самом, исторически точном варианте, и лучшие песни военных лет, и просто старые песни о главном, как выяснилось, не забытые теми, кто сидел в зале.

Александр Рукас – инженер по профессии, идейный вдохновитель и основатель республиканского фестиваля «Золотая осень». Всю жизнь, по его собственному признанию, «отдавал предпочтение гитаре», а гармошку взял в руки не так уж и давно, с лёгкой руки другого новосибирского автора – Валентина Житомирского. Этот дуэт просто покорил всех. А забегая вперед, скажем, что столько частушек, сколько знает и поёт подполковник Житомирский, вряд ли вам споют сейчас и в деревне.

– Всю жизнь собирал частушки, многие с детства помню, – признался Житомирский, – всю жизнь с гармошкой не расставался, и в радости, и в печали – с ней, родной. С ней и служба идёт веселее, и жизнь налаживается.

Редко увидишь и услышишь такое единение артистов и зрителей. Вместе пели и «Одинокую гармонь» с гармонистом из Владимирской области Василием Симоновым, и «А он мне нравится» из репертуара Анны Герман, которую спела с залом Валерия Янковская из московского коллектива «Степь», и многое другое, родное и, как выяснилось, не забытое.

Нам песни дарят радость

Выступления нашего прославленного народного коллектива ансамбля «Отрада» – всегда радость и открытие. В своё время основанный Борисом Зоновым семейный ансамбль давно вырос в большой самобытный коллектив и перерос славу нашего Всеволожского района. «Отраду» знают и любят далеко за пределами Ленинградской области. А здесь, в поселке Романовка, они дома, на родной сцене. И это особая ответственность, – считает основатель ансамбля.

– Мы не впервые принимаем участие в этом фестивале, – сказал нам Борис Зонов. И сегодня на суд зрителей я представил две авторские песни – они тоже о войне. О войне наших дней. Надеюсь, у нас получится рассказать эту историю.

И зал замер, затаил дыхание, когда солистка ансамбля Татьяна Похолкова запела новую песню Зонова на стихи монахини Феодосии из Николо-Сольбинского монастыря: «Ты не муж мне, не брат, ты – российский солдат, тот, кто жизнью рискнул для меня»… Аплодисменты, конечно, главная награда для артиста. А ещё – слёзы в глазах и то состояние радости, которое остается со зрителем порой на долгие дни.

– Всегда чувствуешь зал, удалось его согреть своим теплом или он остался… холодным, – поделилась своими эмоциями художественный руководитель музыкального коллектива из Москвы Ангелина Василевская. – Здесь у вас столько тепла! Его отдашь, – но оно к тебе и возвращается.

– Гармошка – это жизнь души русского человека, с нею, то есть под её переборы, люди рождаются, с нею празднуют свадьбы, рождение своих детей, все праздники деревенские под неё, родимую, пляшут, с нею пашут и сеют, собирают урожай и, как ни странно, под неё и прощаются и уходят в Царствие Небесное. Это наш инструмент. И очень отрадно, что сейчас всё больше она стала появляться на экранах телевизионных, что проводятся такие фестивали для народа. Люди плачут – вы это видите, плачут от радости, что гармошка возвращается к нам.

Ансамбль «Степь», который порадовал наших земляков своим творчеством, – тоже особенный коллектив. Все его участники – либо будущие ветеринарные врачи, либо уже выпускники Московской ветеринарной академии, включая единственного мужчину в коллективе – Артема Бабенко. Артем, который 13 лет поёт в церковном хоре и имеет редкий бас-профундо, признался в своей большой любви к духовной музыке и настоящей русской песне.

Один из тех, кто возвращает нам эту радость, – наш гость из города Александрова Владимирской области Василий Симонов. Василий по сравнению с нашими новосибирскими мэтрами – молод, ему слегка за 30. Свою историю любви с гармошкой рассказывает охотно и весело:

– Я взял гармошку впервые в руки примерно лет 20 назад. Мне бабушка показала немного, она сама играла на гармошке неплохо, любила это дело. И я так немного …пиликал, но не более того. Но однажды к нам в школу пришёл мужчина с огромным рюкзаком за спиной, развязал его, и оттуда посыпались маленькие гармошечки. Их было так много! На всех хватило. Его звали Говоруха Александр Михайлович, он родом тоже из нашего города Александрова, руководит ансамблем «Русская гармоника» и до сих пор учит детей игре на этом инструменте. Я 10 лет отыграл в его ансамбле, полюбил гармошку на всю жизнь, для меня большая честь принимать участие в таком фестивале. И просто счастье….

Ну что тут добавить? Что человеку надо для счастья? Казалось бы, так много составляющих. А вот такие люди, как Вася, – возьмут в руки гармонь, выйдут на сцену, тронут кнопочки, запоют: «Ой ты, рожь, хорошо поёшь! Ты о чем поёшь, золотая рожь…» – и будет счастье. И Васе, и нам всем…

А напоследок вам скажу…

И вот ещё один такой малоизвестный и чрезвычайно интересный факт: не знаю, легенда это или нет, но осенью 1941 года, согласно директиве Наркомата обороны, – на фронты Великой Отечественной было отправлено 60 тысяч гармошек «для поднятия духа солдат». Это был самый народный инструмент, самый любимый и близкий сердцу нашего воина, какой бы национальности он ни был. Признаться, и в мирное время где только мы её не слышали – даже в горах Северной Осетии и в высокогорном ауле Бесленей Карачаево-Черкесии нашу делегацию из Санкт-Петербурга – Ленинграда встречали гармошкой. О ней слагали стихи на фронте: «Гармонь была как сто дивизий», а в послевоенное время для тысяч и тысяч вдов она была порой единственной радостью и утешением в дни наших побед. И залы на прошедшем фестивале «Играй, гармонь блокадная!» – вставали, приветствуя народных и любимых музыкантов. Кстати, некоторые из них, к примеру тот же музыкант из Орехово-Зуева – легендарный исполнитель из первой «золотой Заволокинской десятки» Сергей Борискин, сразу после фестиваля уже не впервые уезжает с концертами в зону СВО. Его там знают, любят и ждут всегда.

Но нельзя здесь поставить точку, друзья! И с человеком, благодаря которому всё это крутится, вертится, собирается в команды, а потом разлетается по городам и весям, – мы обязательно должны поговорить. С гармонистом Игорем Шипковым я-то давно знакома. Много лет назад впервые увидела его в парке «Удельный» – 14-летний гармонист зарабатывал печенье и конфеты виртуозной игрой на гармошке, выделывая цирковые трюки при игре. Потом был «Театр родом из блокады», потом заволокинские фестивали и победы на различных конкурсах. И вот уже на протяжении долгого времени Игорь Шипков – мотор и двигатель Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь блокадная»!

– Вы знаете, – признается Шипков, – мы ведь в иные фестивали давали по 70 концертов для ленинградцев! – тяжело, но результат есть. Не материальный, конечно. Это стоит, конечно, и здоровья, и сил, и нервотрепка такая, но бывает – глаза уставшие, а бывает – глаза горят, вот как Юрий Захаров написал: «Вот Шипков наш Игорёк всех гармошкою завлек! Всех собрал нас в этом зале, заиграл на «трали-вали»!

У нас ни один год не повторяется, всё разное: артисты, залы, репертуар, обстоятельства… Выручает, что у новосибирских музыкантов – президентский грант, мы побратимы, два фестиваля, помогаем друг другу чем можем. И каждый год я думаю: всё, надо поменьше размах, но… видишь, как людям это надо. Наконец-то нас услышали, хотя бы в народе. Если ещё услышат власти, помогут чем смогут, мы будем счастливы и сделаем больше. А так, пользуясь случаем, хочу ещё раз поздравить с нашим великим праздником – с Днём Ленинградской победы – всех нас. А ещё пожелаю – отдавайте ваших детей, внуков учиться игре на гармошке. Гармошка даёт силы, здоровье и радость русскому человеку.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА