В Юкках открылась клиника высоких технологий «Белоостров»

В четверг, 8 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетили с рабочим визитом Всеволожский район. Ключевой остановкой стал новый медицинский центр мирового уровня «Белоостров», открывшийся в Юкковском поселении.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, медучреждение построено на частные средства, но помимо платных услуг будет работать по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования.

Клиника высоких технологий символично открылась в День науки – 8 февраля. Амбициозность и престижность нового медучреждения проявляется как в футуристичном дизайне, так и в передовых технологиях, которыми оснащен центр. Губернатор высоко оценил как внешний вид, так и возможности медучреждения.

– Все, что создано в этом «медицинском городе» от архитектурных решений до линейного ускорителя для фотонной терапии и обеззараживающих воздух ламинарных потолков, – инновационные разработки ученых: российских и зарубежных, – отметил глава региона.

Клиника высоких технологий «Белоостров», флагманский проект Группы компаний «Мой медицинский центр». Это первый в России «медицинский город», созданный для комфортного лечения по всем направлениям амбулаторной и хирургической помощи.

Фото пресс-службы администрации ВМР