Всеволожские шахматисты почтили память героев

В последние выходные января во Всеволожском районе прошли сразу три шахматных мероприятия, посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

27 января во Всеволожске, в помещении Молодёжного центра «Альфа», состоялся первый в истории района шахматный турнир по композиции. В нём приняли участие более 20 шахматистов. Самым юным участником стал Егор Слобода (2016 год рождения). Спортсменам было предложено решить ряд шахматных задач и этюдов, уложившись в два часа. При правильном решении каждой композиции начислялись баллы. Победители определялись по количеству набранных баллов. По результатам турнира победителем среди юношей стал Евгений Агафонов (Всеволожск), среди взрослых сильнее всех оказался Булат Зайнетдинов (Всеволожск). В соревновании среди женщин золотых наград удостоились Татьяна Сунгурова (Кудрово), Маргарита Львова (Всеволожск) и Рита Шаймандарова (Мурино).

В этот же день в Кудрово состоялся II районный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. В турнире участвовало 28 команд в составе троих мальчиков и одной девочки 2010 года рождения и младше из числа воспитанников школ Всеволожского района. Соревнования проходили в 7 этапов. Первое место и Кубок победителя завоевала команда Кудровской СОШ № 3. Второе место заняли юные шахматисты Сертоловской СОШ № 1 и третье досталось спортсменам Кудровского ЦО № 1. В личном зачёте (по доскам) победителями стали Варвара Попенкова, Севастьян Кузнецов, Виктория Ли и Артем Колесняк.

А 28 января, практически на Дороге жизни, прошло ещё одно шахматное мероприятие, посвященное 80­летию освобождения Ленинграда от блокады. Его организатором выступила АНО «IQ Cup». В соревнованиях приняли участие около 150 шахматистов, начиная с самых юных до ветеранов с полувековым опытом игры.

– Кроме того, команда «IQ Cup» подготовила для своих гостей тематическую презентацию. В ней мы рассказали и показали, как в блокадном Ленинграде проходили шахматные турниры. А на грамотах, которыми награждали призеров, также были изображены блокадные шахматы. Большую помощь в проведении турнира оказала администрация Всеволожского района, Всеволожская школа «Технопарк» и депутат МО «Город Всеволожск» Ирина Бритвина, – отметила организатор Дина Александрова.

В этот день было разыграно 12 комплектов наград для мужчин и женщин разных возрастных категорий. Сильнейшими в своих группах стали Екатерина Солдатова (Сертолово «Олимп»), Николай Скуленков (Всеволожск), Владимир Абашев (ДДЮТ Всеволожск) и участники из Кудрово «Дебют»: Тимофей Тяглов, Артем Кащенко, Егор Пивнев, Алиса Власова, Дмитрий Смаль, Олег Папазов, Ростислав Тареев, Алиса Воронова и Севастьян Кузнецов. Но памятные призы получил каждый участник турнира.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА