Во Всеволожском районе прошли Дни Мариуполя

С 6 по 8 февраля во Всеволожском районе проходили Дни Мариуполя. В рамках мероприятий состоялась встреча с руководством муниципального образования, были оговорены вопросы перспективного взаимодействия, подписан договор о сотрудничестве в сфере образования, выступил творческий коллектив воинских искусств «Белый лотос».

Интересные события развернулись во Всеволожске, на площадке Агропромышленного техникума, где выступали артисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Донбасса.

Также прошёл круглый стол по теме «Мариуполь сегодня». В нём приняли участие представители Мариупольского государственного университета им. А.И. Куинджи, органов местного самоуправления и разных организаций.

– В рамках общественного движения «Побратимы» мы давно наладили сотрудничество с вузами Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Донбасса, в частности Мариуполя, – говорит заместитель председателя Ассамблеи народов Евразии, глава Щегловского поселения и руководитель РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук. – У нас большой опыт работы по вопросам интеграции новых российских территорий. С 2014 года наш Совет ведет активное взаимодействие гуманитарного направления по линии институтов гражданского общества, побратимского сотрудничества. Ведётся взаимодействие в сфере патриотического движения. Стараемся оказывать моральную поддержку местному населению, налаживать отношения в сфере образования, духовной жизни.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото ЛенТВ-24