Подведены итоги конкурса «Город Всеволожск. Расскажи о своей улице»

Всеволожск, перешагнувший шестой десяток лет, – по историческим меркам город ещё совсем молодой, но названия его улиц свидетельствуют о том, что «дела давно минувших дней» не забыты благодарными потомками. В этом можно убедиться, ознакомившись с фундаментальными трудами по краеведению Валерия Фермана «Всеволожск: историко-географический справочник» и Дмитрия Силаева «На службе России». Совсем недавно во Всеволожске с большим успехом прошли презентации трёхтомников этих патриотов нашей земли.

Наши краеведы не останавливаются на достигнутом и делают всё возможное для того, чтобы подрастающее поколение знало и любило свой город.

По мнению Дмитрия Силаева, в нашем городе 150 улиц носят исторические названия, а более двухсот имеют к истории весьма спорное отношение. Между тем всеволожская земля может гордиться героями и гражданской, и Великой Отечественной войн, их именами и нужно называть наши улицы.

Все эти соображения почётный гражданин города Всеволожска Дмитрий Силаев изложил в письме на имя председателя областного комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, который внимательно отнёсся к ним и разослал письмо Дмитрия Силаева в муниципальные образования района в качестве руководства к действию. Возможно, так и родилась идея проведения конкурса «Город Всеволожск. Расскажи о своей улице», осуществлённая администрацией, отделом культуры и Всеволожской межпоселенческой библиотекой им. Юрия Слепухина.

Работы учащимися образовательных учреждений г. Всеволожска 6 – 11 классов оценили краеведы Дмитрий Силаев, Валентина Бычкова и Анна Щеглова. Лучшие работы были отмечены дипломами и подарочными изданиями книг, которые будут впоследствии переданы в библиотеки учебных заведений.

Дмитрий Силаев не только оценил знания учеников о родном городе, но и дополнил работы ценными историческими сведениями, особо отметив, что молодые люди при написании работ использовали серьёзные краеведческие материалы.

Сотрудник Литературно-художественного музея-усадьбы «Приютино» Елена Андреева рассказала собравшимся о цикле занятий и экскурсий «Пешком по Всеволожску», которые пользуются популярностью у посетителей музея, а также провела со школьниками краеведческую игру «По улице Бибиковской», в процессе которой юноши и девушки узнали о семейной ветви Всеволожских-Кочубей-Бибиковых.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО