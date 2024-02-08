Около 1500 спортсменов приняли участие в лыжном марафоне «TOKSOVOCUP»

В посёлке Токсово состоялся крупнейший в Северо-Западном регионе лыжный марафон «TOKSOVOCUP». В нём приняли участие около 1500 спортсменов разного уровня, прибывших сюда со всех уголков России.

История лыжных соревнований в Токсово насчитывает более 30 лет. Ещё в XIX веке за необыкновенную красоту природы и чистый воздух это место называли «Русской Швейцарией». А благодаря своему уникальному рельефу оно стало одним из самых крупных и популярных лыжных курортов в Ленинградской области. Здесь регулярно проходили масштабные соревнования по зимним видам спорта, включая этапы Кубка мира и крупные всероссийские и международные соревнования по лыжным гонкам и биатлону. 3 – 4 февраля на токсовских просторах уже в 31-й раз прошёл лыжный марафон «TOKSOVOCUP». В первый день участникам предстояло преодолеть дистанции 10, 34 и 51 км коньковым ходом, а в воскресенье прошла гонка на 10 и 34 км классическим стилем.

– Соревнования входят в серию лыжных марафонов Russialoppet и организуются при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитета по молодёжной политике Ленинградской области, Ленинградской областной спортивной федерации лыжных гонок, администрации Всеволожского района и Токсовского городского поселения. Партнёрами соревнований также выступают компании «Ikon Tyres» и «Арнест». На лыжной трассе организованы пункты питания и работа профессионального фотосервиса. На финише каждый участник получит уникальную медаль финишера, а победителей и призёров ждут кубки и призы от партнеров соревнований, – рассказал ответственный за проведение марафона, руководитель НКО «Ассоциация развития массовых видов спорта в Ленинградской области» Алексей Малахов.

Такое количество гостей и автотранспорта на парковках и на обочинах местные жители видят лишь два дня в году. Марафон «TOKSOVOCUP» очень популярен и среди всеволожских спортсменов, хотя пока нельзя точно сказать, сколько наших земляков в эти дни вышли на лыжню. Спортивная семья Зуевых из Токсово старается ежегодно участвовать в основных знаковых лыжных гонках. Но в этот раз они были здесь в качестве зрителей и болели за команду «Русская зима».

– В нашей семье главный лыжник – папа, Вячеслав Зуев, он мастер спорта по лыжным гонкам, но работает не в спортивной индустрии. Я тоже выполнила норматив мастера спорта, но в кроссе. А вот моя профессиональная деятельность связана со спортом, в том числе и с лыжным. У нас двое сыновей. Артем 2009 года рождения и Арсений 2014 года рождения. Оба они занимаются в лыжной секции здесь, у нас, в Токсово. О самих соревнованиях скажу так: Накануне всю неделю стояла плюсовая погода, а перед стартами похолодало. В итоге трасса получилась жесткая, что неплохо для скорости. Но с утра пошёл снег, который «испортил» лыжню. Это поспособствовало общему замедлению темпа, но зато позволило снизить риск получить травму. Марафон прошёл «на ура», и многие остались довольны. Даже возможность в качестве болельщика поучаствовать в событии, где собрался весь цвет отечественного лыжного спорта, уже большое счастье, – поделилась Валентина Зуева.

Фаворитами нынешних соревнований были спортсмены Российской марафонской команды «Русская зима» (RWT) Ермил Вокуев и Алексей Шемякин, они и разыграли между собой 1 и 2 места. В итоге оба дня две основные гонки выиграл Ермил Вокуев. Кроме них, лучшие результаты среди мужчин показали Артем Грязев, Евгений Кудрявцев и другие. В гонках женщин почти все основные призы также достались команде RWT. Призерами в разных дисциплинах становились Ольга Вокуева, Ольга Царева, Анастасия Власова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Канаева и другие.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Алексея МАЛАХОВА