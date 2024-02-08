В Сертолово работает Центр психологической разгрузки для участников СВО

С июня прошлого года социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области направляют раненых солдат и офицеров, участников боевых действий в зоне Специальной военной операции для прохождения курса лечения в Центре реабилитации Сертоловской городской больницы.

Поддержка предоставляется участникам СВО, членам их семей и рассчитана минимум на 10 дней. В течение этого периода пациентов наблюдают невролог, кардиолог, дерматолог, психолог, офтальмолог и другие специалисты. При необходимости выполняются хирургические операции. В настоящее время более 200 заявителей филиала фонда прошли бесплатную медицинскую реабилитацию.

Центр оснащён современным диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием. В отделении для взрослых применяются различные физиотерапевтические методы лечения, лечебная физкультура, массаж, а также проводятся консультации врача физической и реабилитационной медицины. Здесь доступны залы для лечебной физкультуры, механотерапии, отделение водолечения, тренажерные залы.

Особое внимание уделяется психологической реабилитации ветеранов СВО, включая работу с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Для этой цели при реабилитационном центре открылось отделение психологической разгрузки. С участниками Специальной военной операции и членами их семей работают ведущие психологи медицинского учреждения.

Вот лишь один из многих отзывов о совместной работе фонда «Защитники Отечества» и Сертоловской больницы, поступивший от мамтери раненого военнослужащего, пациента реабилитационного центра:

«Выражаю благодарность главному врачу Сертоловской больницы Сергею Владимировичу Азаренко и Фонду «Защитники Отечества», которые помогли моему сыну попасть в реабилитационный центр города Сертолово. Огромное спасибо Лейле Ахметовне Мансуровой, которая по-матерински поняла мою боль и помогла лечь на реабилитацию».

Ян КАТИН