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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти ограничили проведение публичных акций вне помещений

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Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение публичных акций вне помещений до 1 мая. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций.

Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей, были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.

По материалам пресс-службы областного правительства

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