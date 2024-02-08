В Ленобласти ограничили проведение публичных акций вне помещений

Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение публичных акций вне помещений до 1 мая. Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций.

Александр Дрозденко поручил, чтобы в этот период при возникновении острых вопросов у жителей, были оперативно организованы встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами.

По материалам пресс-службы областного правительства