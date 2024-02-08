Всеволожцы приняли участие в «холодном заплыве» в Великом Новгороде

Всеволожская команда по зимнему плаванию «ВЛЁД» образовалась около полугода назад. Ребята тренируются на озере Длинное и уже приняли участие в ряде соревнований регионального и всероссийского уровня. Две последние недели ознаменовались для наших «моржей» яркими победами и добавили медалей в спортивную копилку района.

С 26 по 28 января в Москве на базе спортивного центра ЦСК ВМФ им. Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова проходил третий этап Кубка Федерации зимнего плавания России. На льду Химкинского водохранилища собрались около 200 спортсменов и любителей из 28 регионов страны. Участвовали в соревнованиях и представители команды «ВЛЁД» из Всеволожска, которым пришлось бороться не только с холодом и самими собой, но и с именитыми пловцами, в том числе из Санкт-Петербурга.

– Я никогда не занимался плаванием профессионально, но, увлекшись в прошлом году закаливанием, решил популяризировать это дело в районе. К счастью, у нас нашлось много единомышленников, и сформировалась большая группа поддержки. И сегодня наш МоржеКурорт «ВЛЁД» посещают не только всеволожцы, частыми гостями здесь бывают «моржи» из питерских клубов и приверженцы закаливания даже из отдаленных регионов, – поделился капитан команды Иван Кириллов.

Пятеро смелых всеволожских «моржей» (Иван Кириллов, Ефим Котов, Марина Вырыпаева, Ксения Краузе и Татьяна Васильева) приехали «покорять Москву», и отчасти им это удалось. Семь медалей на пятерых – неплохой результат для соревнований такого уровня. И пусть в этот раз не все из них попали в призеры, но каждый получил бесценный соревновательный опыт. Для Татьяны Васильевой это были дебютные заплывы, и тем не менее она завоевала две серебряные медали. Ксения Краузе трижды поднималась на «тумбочку» и стала обладателем одной серебряной и двух бронзовых наград. Ефим Котов «добыл» две бронзы с двух дистанций.

А в прошлые выходные, 3 – 4 февраля, четверо всеволожцев отправились на «холодный заплыв» в Великий Новгород. Здесь проходил 15-й чемпионат Новгородской области по зимнему плаванию. Соревнования проходили на реке Волхов, и спортсмены могли проверить себя на дистанциях 25 м, 50 м, 100 м и 200 метров. Многодетная семья Дмитрия и Ксении Краузе из Кузьмоловского поселения в этот раз приехала сюда в полном составе. Все пятеро детей были самыми активными болельщиками команды «ВЛЁД». Да и мама с папой дали им ещё один повод гордиться родителями. Ксения завоевала две золотые медали, а Дмитрий принес команде серебро. Роман Попов «наплавал» на золото и бронзу, а педагог из Всеволожского лицея № 1 Юлия Мазняк, дебютировав на дистанции 25 метров вольным стилем, показала третий результат и стала обладательницей бронзовой награды. Юлия Владимировна рассказала:

– По характеру я человек, склонный к подобным «авантюрам». Закаляться стала не так давно и в свои 45+ даже не помышляла с кем-то соревноваться в ледяной воде. Но «легкий импульс» поддержки со стороны Ивана Кириллова сделал своё дело, и я подумала: «А почему бы не попробовать?». Попробовала… Получилось… Выступала в двух дисциплинах, плыла 25 метров вольным стилем и 25 брассом. Понравилось так, что, почувствовав «вкус победы», решила заявиться на один из самых массовых и серьезных зимних заплывов – «Кубок Большой Невы». В целом я в восторге от соревнований в Великом Новгороде. Теплая, душевная атмосфера, дружелюбный народ и хорошо организованное мероприятие. Очень хочется попасть сюда снова.

Кто-то с нетерпением ждёт прихода весны, а «моржи» с грустью осознают, что сезон близится к завершению. Но впереди у команды «ВЛЁД» ещё два значимых старта. Буквально в эти выходные, 16 – 18 февраля, в Калининграде состоится IV этап Кубка Федерации зимнего плавания России, в котором примут участие уже 13 всеволожских пловцов. А 22 – 25 февраля в Санкт-Петербурге будет проходить «Кубок Большой Невы», куда традиционно собираются «моржи» со всех уголков России. Редакция газеты «Всеволожские вести» желает ребятам «мягкой воды» и ярких побед.

Александр Сорокин

Фото Марины Вырыпаевой