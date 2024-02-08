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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожский район прибыла историческая «Ласточка»

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От Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до станции Ладожское озеро в Ленинградской области запустили тематический электропоезд «Ласточка», который расскажет историю полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Тематический брендированный поезд «Ласточка» посвящен прорыву и полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, а также подвигу железнодорожников. Электропоезд – это не только удобный способ добираться из Петербурга до самых разных мест в Ленинградской области, также это будет способ прикоснуться к истории блокады и освобождения Ленинграда от нее.

Движение тематического электропоезда «Ласточка» началось с театрализованной реконструкции на Финляндском вокзале «Прибытие первого поезда в Ленинград». По пути следования к станции Ладожское озеро в поезде была организована интерактивная программа – выступление артистов Ленинградского областного «Театра на Литейном». По прибытии поезда гостей встретило выступление духового оркестра, который исполнил музыку военных лет, а завершилась акция тожественным возложением цветов у мемориала «Разорванное кольцо» в деревне Коккорево.

По материалам пресс-службы областного правительства
Фото Антона ЛЯПИНА

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