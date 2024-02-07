СМИ Всеволожского района запустили спецпроект «Почему я иду на выборы»

Этой весной, с 15 по 17 марта, состоятся выборы Президента России. В преддверии этого важного процесса народного волеизъявления, в газете и на сайте «Всеволожских вестей» стартовал спецпроект «Почему я иду на выборы».

Мы просим наших читателей, жителей Всеволожского района ответить на простые вопросы: собираются ли они принять участие в голосовании, почему это важно, на что повлияет выбор Президента России и какую форму для голосования они выберут. Поделиться своим мнением может любой желающий.

Присылайте ответы и свои фото (по желанию) на эл. почту газеты: redaktor@vsevvesti.ru (тема письма: «Почему я иду на выборы»). Решив принять участие в проекте, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и публикацию их, а также фото в СМИ.