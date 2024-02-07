В Лесколово ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 2,8 километра

Природный газ пришёл в деревню Лесколово. Там ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 2,8 км. «Голубой огонек» обещают зажечь в 97 домовладениях. Проект удалось реализовать благодаря поручению Президента России Владимира Путина. Сейчас Ленинградская область – в лидерах догазификации. За всё время реализации программы удалось подключить более полумиллиона новых абонентов. Теперь у них вместо электрических плит работают газовые.

Церемония по случаю знаменательного события – запуска газопровода – прошла перед Домом культуры и получилась впечатляющей. Символичный факел зажгли сразу несколько почётных гостей праздника и одетые в специальную форму сотрудники «Газпрома».

Жизнь станет комфортной

– Это поворотный момент для развития нашей деревни, – поделилась впечатлениями ещё до начала мероприятия Юлия Касаткина. – Жильё здешнее – в основном частные домовладения, но есть и несколько многоэтажек. В одной из таких живу я. К сожалению, у нас газа нет, так как дом строили в «лихие» 90-е, когда в стране было много проблем и было не до газификации. Но я рада, что у знакомых, проживающих в частном секторе, появится голубое топливо.

– Я пришла поддержать свою сестру – Марию Нисиловскую, которой сегодня первой в поселке проведут газ, – рассказала Любовь Дмитриевна. – Ей несказанно повезло. Благодарим всех причастных к этому важному делу. Раньше содержание дома влетало им в копеечку. Большая часть денег уходила на отопление.

– Ждали этого момента с нетерпением, – делится с корреспондентом «Всеволожских вестей» Мария Нисиловская. – В Лесколово переехала 24 года назад из киргизского поселка Кадамжай. Почему именно в эту деревню? Так сестра жила тут! Построили здесь дом, но провести газ на тот момент казалось просто фантастикой. Недавно узнали о том, что наша деревня вошла в программу догазификации, решили обратиться. Теперь жизнь станет более комфортной, ведь раньше дом отапливался по старинке – углем и дровами. Это дорого… При подключении воспользовалась субсидией, которая покрывает затраты на газификацию в размере до 200 тыс. рублей. Около 90 тысяч составила наша доплата.

– Вот наш сарай, где мы хранили уголь и дрова, – открывая дверь, зазывает журналистов в ангар Станислав Владиславович Нисиловский. – За весь сезон уходило 120 кубов дров. Но отапливать им не очень удобно. Легче было пользоваться углем. Представляете, КамАЗ «черного золота» обходился в 50 тысяч рублей.

С переходом на сетевой газ семья Нисиловских рассчитывает на снижение расходов в 3 – 4 раза. Для газификации домовладения было закуплено оборудование российского и белорусского производства.

По случаю подключения, а заодно и для того, чтобы проверить настройки оборудования, проконсультировать по возникшим за месяц эксплуатации вопросам, напомнить о технике безопасности, к Нисиловским наведались сотрудники АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Пока хозяйка рассказывала о том, как изменилась её жизнь, на плите весело закипал чайник.

С опережением графика

– Глобальное потепление наступит ещё не скоро, о чём свидетельствуют аномальные морозы, – отметил временно исполняющий полномочия главы администрации Всеволожского района Андрей Воропаев. – Как энергетик скажу: газ поможет разгрузить электрические сети. Это в свою очередь позволит избежать отключений, с которыми мы столкнулись в начале этого года.

– Зима не скоро закончится, но у жителей этой деревни в квартирах будет тепло, – заметил заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» Андрей Ломакин. – На сегодняшний день в Ленобласти подано 33 800 заявок на подключение, заключено 33 600 договоров на подключение и более 23 тысяч договоров исполнено. Газ уже подан, люди с удовольствием пользуются.

– Ещё прошлым летом во время встречи с жителями поступило много вопросов по поводу газоснабжения, – отметил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» Максим Васильченко. – Мы услышали пожелания населения. Поэтому сегодня с опережением запускаем новый газопровод. В планах – строительство ещё 17 объектов во Всеволожском районе общей протяженностью более 140 км. Это даст возможность подключить более двух тысяч домовладений.

– Каждый житель Ленинградской области благодаря решению губернатора Александра Дрозденко имеет право на получение субсидии в качестве компенсации затрат на проведение газа, – отчитался заместитель по транспорту и топливно-энергетическому комплексу правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин. – Минимальная сумма – 180 тысяч рублей, максимальная – 300 тысяч. Эта мера позволяет значительно снизить затраты на газификацию для граждан, которые зарегистрированы не менее года по месту жительства в индивидуальном домовладении, подлежащем газификации, и имеют техническую возможность подключения к сети газораспределения. Наша практика уже признана одной из лучших в России.

По словам Андрея Ломакина, компания готова газифицировать в Ленинградской области около 60 тысяч домовладений. Инвестиции «Газпрома» в этот проект составят 65 млрд рублей. Программа реализуется уже несколько лет, но с каждым годом набирает ещё большие обороты.

Правда, нужно отметить, что сейчас немало российских семей живёт в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но к их домам доступа газа до сих пор нет. Порой субсидии не хватает, чтобы полностью газифицировать участок.

«Всё зависит от территории домовладения», – ответил на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей» Сергей Харлашкин.

«Наша задача – провести голубое топливо до границы участка. Дальше – дело за хозяином надела», – добавил заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» Андрей Ломакин.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-служба ВМР