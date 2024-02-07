В главном управлении МЧС России по Ленобласти прошла церемония посвящения в кадеты

Знаменательное событие произошло в жизни пятиклассников из Муринского центра образования № 1 – на днях они стали участниками торжественной церемонии посвящения в кадеты, которая состоялась в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Примечательно, что подобное мероприятие проводилось впервые, но организаторы уверены, что это станет ещё одной доброй традицией ленинградской земли.

Церемония посвящения в кадеты и произнесение Клятвы для наших юных земляков стало, пожалуй, самым ярким моментом нынешнего учебного года – об этом говорили и сами ребята, и их родители, которые уже смогли убедиться, что кадетство дисциплинирует школьников, дает дополнительный стимул к развитию лучших качеств.

К участникам церемонии обратился заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сергей Платонов.

«Кадет связывает свою жизнь со служением Отечеству. Для него на первом месте такие понятия, как честь, достоинство, ответственность, дисциплинированность, – отметил Сергей Геннадьевич. – Кадеты обязаны хорошо учиться, серьезно заниматься военно-спортивной подготовкой, быть готовыми всегда прийти на помощь, уметь преодолевать трудности».

Слова напутствия произнес руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны Дмитрий Терещенков, пожелав ребятам быть достойными представителями кадетского движения нашей страны. Добрые пожелания пятиклассники услышали и от своих педагогов, и от родителей.

Самый важный и ответственный момент церемонии – принятие присяги. Перед лицом своих товарищей, учителей и присутствовавших офицеров МЧС России ребята поклялись с честью и достоинством нести высокое звание кадетов. Произнося торжественное «Клянусь!», кадет всем сердцем подписывается под каждым словом, тем самым отвечает за каждый свой поступок.

Кадетский класс направления МЧС в Муринском ЦО № 1 открылся впервые. С начала учебного года ребята уже успели прочувствовать всю важность и ответственность выбранного пути, привыкая к новому режиму учебы. Помимо общеобразовательных предметов, кадеты изучают основы оказания первой помощи, работу пожарной и аварийно-спасательной техники, занимаются пожарно-строевой и психологической подготовкой. Особое внимание – физической культуре и предмету ОБЖ. Впрочем, дополнительная нагрузка тщательно продумана, она не только не мешает пятиклассникам хорошо успевать по основным дисциплинам, но и стимулирует школьников рационально использовать учебное время. Для них это не только новый этап взросления, становления личности, но и принятие ответственности за свой возможный будущий вклад в безопасность граждан нашей страны.

Патриотическое воспитание сегодня – это социальная потребность российского общества. Кадетское движение, имея глубокие исторические корни, способствует возрождению богатых традиций военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, в руках которой – настоящее и будущее величие России.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Главного управления МЧС России по Ленинградской области