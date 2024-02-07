Всеволожские гимнастки завоевали семь медалей Всероссийских соревнований

С 31 января по 3 февраля в Ульяновске проходило Первенство клубов России и Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Спортивная страна». Более 1000 спортсменок из 28 регионов РФ принимали участие в престижном турнире.

Гимнастки Всеволожского центра подготовки спортивного резерва выступали в составе сборной Ленинградской области. Воспитанницы тренеров М.К. Астапчени и Л.А. Орловской завоевали на соревнованиях семь медалей.

Серебряных наград удостоились Анастасия Яковлева, Вероника Живоденко, Елизавета Семенова, Екатерина Васильева, Мария Чертова и Вероника Интюльменева. Варвара Еливанова заняла третье место в индивидуальной программе и стала обладательницей бронзовой награды.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района