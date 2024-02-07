Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

Очередная традиционная прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко прошла в понедельник, 5 февраля. Как всегда, трансляция велась из студии ЛенТВ24. Вопросы, заданные жителями 47-го региона в ходе общения с его главой, касались в основном качества предоставленных – а иногда и не предоставленных коммунальных услуг и развития социальной сферы в поселениях.

Напомним читателям, что задать свой вопрос сможет каждый, кому посчастливится дозвониться по бесплатному номеру 006 со стационарного телефона (на территории Ленобласти) или на номер +7 (813-61) 315-01 (стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи).

Из Всеволожского района на прямую линию поступил вопрос от жителей Сертолово – обеспокоенные горожане спрашивали о сроках реализации проекта строительства плавательного бассейна.

Губернатор признал, что строительство действительно затянулось. И виной тому – недобросовестный подрядчик, который ещё во времена пандемии попросил «немного отложить» срок сдачи проекта.

«Мы подписали два концессионных соглашения, – пояснил Александр Дрозденко. – Один бассейн мы построили в Гатчине. Второй должен быть в Сертолово. Но во время коронавируса компания «Атлантика» попросила немного отложить срок. Мы пошли на уступки, в свою очередь попросили банковскую гарантию. Компания до сих пор её не предоставила. Если мы её не увидим до 1 марта, тогда мы построим бассейн за свои бюджетные деньги. Правда, это будет уже где-то в 2025 – 2026 годах. Бассейн в любом случае будет построен — отступать некуда».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В. в.»