Школа в Колтушах обновится к новому учебному году

Колтушская школа имени академика И.П. Павлова готовится к обновлению. Весной стартуют работы по капитальному ремонту здания, а уже осенью детей будут ждать классы с современным оснащением и новыми учебными пособиями.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, ремонт пройдёт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Порядок и реализация проекта уже утверждены.

Помимо ремонта самого здания и оснащения учебных классов новым оборудованием, перемены пройдут и в коллективе школы. Все педагоги пройдут повышение квалификации.