Общественная палата Всеволожского района проводит дни приема граждан

Каждую среду с 16.00 до 18.00 члены Общественной палаты встречаются с жителями Всеволожского района, чтобы обсудить волнующие граждан вопросы и помочь с реализацией гражданских инициатив.

В феврале прием граждан проведут следующие члены палаты:

7 февраля – Мария Юрьевна Арзуманова, председатель комиссии по молодёжной политике, патриотическому воспитанию, физической культуре и спорту;

14 февраля – Иван Казимирович Пучко, секретарь комиссии по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия и развитию туризма;

28 февраля – Дмитрий Васильевич Силаев, член комиссии по развитию гражданского общества, поддержке некоммерческих организаций и взаимодействию со средствами массовой информации.

Место проведения: г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138, каб. 125. Записаться на прием можно по эл. почте: opalata.vsevreg@mail.ru