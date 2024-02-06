В Фонде по развитию предпринимательства Всеволожского района состоялся бизнес-завтрак

Очередной клуб по интересам объединил деловое сообщество Всеволожского района. Участники в формате открытой беседы делились мнениями и опытом, обсуждали актуальные проблемы и пути решения. О проделанном пути по получению лицензии на образовательную деятельность рассказала Екатерина ЕРМАКОВА, представитель АНО «Спортивный клуб «Варяги».

– Я готова сегодня подсказать будущим предпринимателям, с чего начинается лицензировании и какие препятствия на своём пути его ожидают. – Клуб готовит профессиональных хоккеистов. Сегодня наши ребята учатся в ведущих спортивных вузах. Безусловно, в большом оборудованном комплексе всё нужно организовать достойно. Так как мы имеем дело со спортивной подготовкой, необходимо было получить лицензию на оказание образовательных услуг. Первое, что я сделала, – позвонила в профильный комитет и узнала, что самый главный документ для получения лицензии – санитарно-эпидемиологическое заключение. Для этого пришлось собрать ряд бумаг, заполнить специальные заявления и многое другое.

Екатерина Ермакова буквально «по полочкам разложила» особенности получения всех документов, поделилась необходимыми контактами.

– Я с радостью стал бы обучать подростков азам летного дела, – говорит один из будущих предпринимателей. – Может, кто-то из учеников вдруг станет авиатором. На наших обучающих курсах для начинающих пилотов-любителей ребятам будут рассказывать об авиации, беспилотных летательных аппаратах, самолетах. Сегодня много говорят, что детей чуть-ли не со школьной скамьи надо приводить в эту важную отрасль. От таких заявлений чуть-чуть смешно. Вот я, например, купил своему маленькому сыну квадрокоптер, который он освоил очень быстро. Но надо понять, что запуск квадрокоптера и беспилотная авиация – это два совершенно разных направления. Правда, сейчас есть серьезные ограничения по полётам, но я надеюсь, что мы их преодолеем.

– В нашей системе очень много некачественного обучения, – делится наболевшим подолог (специалист по педикюру) Вера. – Объявлений о том, что за 40 тысяч рублей тебя онлайн обучат всем азам этой профессии, очень много. Но разве можно стать медиком и оперировать виртуально? Кто следит за тем, как проходит обучение? И ежу понятно, что необходима практика. А то получается, нажал на кнопку «присоединиться к эфиру», выключил видео и пошёл на даче шашлыки жарить, пока тренер ведет урок… Это нонсенс! Сейчас огромное число специалистов бьюти-индустрии думают, что могут враз стать специалистами, купив за энную сумму онлайн-курс. Но для оказания услуг нужно полноценное образование. Это я как профессионал говорю. Поэтому хочу начать свою качественную историю обучения – получить лицензию и начать учить настоящих специалистов.

– Бизнес-завтрак – модный формат общения, – рассказывает руководитель Фонда поддержки предпринимателей Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Утро – самое оптимальное время для делового общения. На таких встречах можно не только узнать много полезной информации о том, как эффективно развивать бизнес, какие сервисы и инструмент лучше использовать, но и получить персональную консультацию по развитию бизнеса. В ходе прямого диалога рассмотрены вопросы о поддержке предпринимательских инициатив, разъяснен механизм максимальной доступности к государственным и муниципальным программам поддержки.

Участники обменивались мнениями по ряду вопросов, касающихся получения лицензии, обучения кадров, участия в муниципальной программе по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования и других. Такие встречи способствуют откровенному разговору. Каждый может поделиться мнением, своими наблюдениями и рассказать о проблемах. Кроме того, мероприятие поможет установить новые деловые контакты. В ходе бизнес-завтрака бизнесмены охотно рассказывали о своих буднях и делились удивительными историями успеха.

Во Всеволожском районе много интересных примеров, идеи выходят за пределы своего посёлка или города. В ходе расширения создаются франшизы для развития выгодного бизнеса.

Ирэн ОВСЕПЯН