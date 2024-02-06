В деревне Суоранда построен новый Дом культуры

5 февраля в деревне Суоранда состоялась передача нового здания для обустройства Дома культуры. В скором времени помещение будет оснащено: здесь появятся библиотека и творческие кружки, а сам ДК станет площадкой для различных тематических мероприятий.

Деревня Суоранда входит в агломерацию многоэтажных поселков Янино, которые интенсивно наполняются инфраструктурными объектами. В самой же Суоранде сейчас числится около 500 человек, проживающих в своих частных застройках. И тем не менее здесь существовал свой «центр культуры и досуга», правда, несколько лет назад он сгорел. С тех пор жители деревни, тяготеющие к культуре, проводили досуг в выделенном муниципальными властями домике на территории лыжной базы.

В 2022 году неподалеку от сгоревшего ДК началось строительство нового здания. Из-за смены подрядчика сдача объекта в эксплуатацию пошла не по плану и немного затянулась.

И вот 5 февраля состоялась официальная приёмка новостройки, в которой приняли участие глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев, глава администрации поселения Алексей Гердий, представитель подрядчика, несколько местных жителей, журналисты и сотрудники администрации Заневского муниципального образования.

Общая площадь нового ДК более 200 квадратных метров, а его строительство обошлось муниципальному бюджету в 19 млн рублей.

– Социально значимый объект завершён. Он отвечает современным стандартам качества и готов к эксплуатации и предоставлению профильных услуг. Кроме того, мы обустроили прилегающую территорию, заасфальтировали подъездные пути, провели освещение, сделали парковку.

Но впереди не менее важная работа по оснащению самого зала, библиотеки, помещений для кружков, бытовых и технических комнат. Постараемся всё это сделать в кратчайшие сроки, чтобы уже весной ДК смог принять первых посетителей, – прокомментировал Вячеслав Кондратьев.

Представительная комиссия побывала во всех помещениях, включая санузлы, обошла снаружи здание и прилегающую территорию. В торжественной обстановке была перерезана символическая красная ленточка, и вход в своде украшенного разноцветными воздушными шарами фасада приветливо принял первых гостей. Новый культурно-досуговый центр станет подразделением культурно-досугового центра «Заневский».

– В этой деревне живут преимущественно пожилые люди, но немало и детей. Открытия нового ДК очень ждали, так что он будет востребован. У нас много творческих людей, которые хотят посещать кружки, а наличие здесь библиотеки должно разнообразить досуг жителей и сделать их жизнь насыщеннее и интереснее, – поделился мыслями местный житель Александр Сергеев.

Александр СОРОКИН

Фото пресс-службы администрации ВМР