В Агалатово почтили память летчиков, погибших при исполнении

3 февраля в агалатовском Парке авиаторов состоялся митинг, посвященный памяти летчиков, погибших в «горячих» точках. Участники возложили цветы к установленным на территории вертолетам и бюсту героя Н.С. Майданова.

Как сообщает пресс-служба администрации АСП, на митинге присутствовали авиаторы Левашовского полка, жители Агалатовского поселения, ветераны боевых действий, пенсионеры Министерства обороны, ученики Агалатовской школы, курсанты Центра специальной подготовки «Выстрел» и военно-патриотического центра «Авангард».

Мероприятие началось с торжественного выноса знамен 172-го отдельного боевого вертолетного полка и 93-й отдельной эскадрильи. С приветственными словами к присутствовавшим обратились начальник отдела боевой подготовки авиации ЛенВО Иксанова Ш.Б., командир вертолетного полка 344 центра боевой подготовки армейской авиации Баунова С.Н. и заместителя председателя Совета депутатов Ермолаева М.Д.

Закончилось мероприятие возложением цветов. Участники возложили красные гвоздики к подножию вертолетов-памятников Ми-8, Ми-24, а также к бюсту Н.С. Майданова – бывшего командующего вертолетным полком в Агалатово. 29 января 2000 года в Аргунском ущелье во время эвакуации попавших в засаду бойцов Николай Саинович был смертельно ранен. Летчик удостоен звания Героя Советского Союза и Героя России за подвиги на поле боя.