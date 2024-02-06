Выделен участок под строительство нового КДЦ в Буграх

Новый культурно-досуговый центр появится в Буграх на Гаражном проезде. Под строительство будущего учреждения культуры предоставлен земельный участок площадью 5099 кв. м.

Как сообщает Бугровский совет депутатов, в скором времени начнется проектирование здания. Специалисты уже посетили поселение и обсудили детали, которые предстоит учесть при работе.

Ожидается, что современный культурно-досуговый центр станет центром притяжения для жителей поселения разных возрастов. На базе учреждения смогут работать различные творческие кружки и секции, а просторный актовый зал станет площадкой для праздничных и общественных мероприятий.