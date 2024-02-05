Всеволожским школьникам рассказали о правилах дорожного движения

Сотрудники ГАИ посетили всеволожскую школу № 3 и рассказали младшеклассникам об основных правилах дорожного движения.

В ходе беседы ребята узнали, как переходить дорогу по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, и познакомились со знаками дорожного движения для пешеходов. Также ребятам рассказали о пользе светоотражателей.

Подобные профилактические беседы со школьниками проходят регулярно. Ребятам с юных лет прививают сознание важности соблюдения правил ПДД, а также необходимости быть ответственным участником движения.

Фото пресс-службы администрации ВМР