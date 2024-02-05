На Аллее славы в Кудрово увековечат память бойцов

Мемориал погибшим участникам специальной военной операции Ленинградской области установят на Аллее Славы в парке «Оккервиль». Конкурс эскизов памятника объявил региональный комитет градостроительной политики.

«Аллея славы изначально задумывалась как общественный проект от активных жителей Кудрово. Сегодня он находит свое развитие в новом открытом градостроительном конкурсе. К участию приглашаем дизайнеров, архитекторов, скульпторов и рассчитываем на активную работу с жителями в рамках проекта. Мемориал должен укрепить братскую дружбу народов, сохранить память и героическое наследие народов России. Для этого в его создании должны участвовать жители», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Прием заявок продлится до 14 марта 2024 года (включительно). Конкурс проводится в два этапа – в первом будут отобраны пяти эскизных предложений, которые в дальнейшем будут доработаны и представлены в виде эскизных проектов. Итогами второго станет распределение мест среди трех эскизных проектов. Оценивать проекты будут экспертный совет и конкурсная комиссия.

Соорганизатором конкурса выступает Фонд помощи «Ленинградский рубеж». Призовой фонд конкурса составляет 600 000,00 рублей. С положением можно ознакомиться по ссылке.

По материалам пресс-службы областного правительства